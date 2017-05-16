Финансовая помощь

Около 1,2 миллиарда рублей потратит Карелия на поддержку рожениц

В нынешнем году в республике на 75,7 миллиона увеличат расходы по различным пособиям для мам.





С начала года 1473 жительницы региона стали мамами. Из них 562 – в первый раз, 605 – во второй раз, 306 - в третий и более. Чаще всего первенцы появляются на свет у женщин в возрасте 27 лет, а третьи и последующие дети у 34-, 35-летних.





Кроме того, на сегодняшний день численность населения республики пополнилась 16 двойнями и одной тройней. Если в первом квартале прошлого года количественное преобладание было на стороне девочек, то темпы рождаемости в первом квартале 2017 года на стороне мальчиков.





Для поддержки женщин, решившихся на пополнение в семье, региональное отделение Фонда социального страхования РФ в Карелии финансирует целый комплекс мероприятий: от оплаты услуг медицинским учреждениям по программе «Родовой сертификат», которые оказываются женщинам в период ожидания, рождения малыша и по наблюдению за ним, до выплаты нескольких видов пособий. На реализацию этих задач в текущем году планируется направить более 1,2 миллиарда рублей, что на 75,7 миллиона рублей превышает расходы прошлого года.





16.05.2017