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16.05.2017

Финансовая помощь

Около 1,2 миллиарда рублей потратит Карелия на поддержку рожениц

В нынешнем году в республике на 75,7 миллиона увеличат расходы по различным пособиям для мам.

С начала года 1473 жительницы региона стали мамами. Из них 562 – в первый раз, 605 – во второй раз, 306 - в третий и более. Чаще всего первенцы появляются на свет у женщин в возрасте 27 лет, а третьи и последующие дети у 34-, 35-летних.

Кроме того, на сегодняшний день численность населения республики пополнилась 16 двойнями и одной тройней. Если в первом квартале прошлого года количественное преобладание было на стороне девочек, то темпы рождаемости в первом квартале 2017 года на стороне мальчиков.

Для поддержки женщин, решившихся на пополнение в семье, региональное отделение Фонда социального страхования РФ в Карелии финансирует целый комплекс мероприятий: от оплаты услуг медицинским учреждениям по программе «Родовой сертификат», которые оказываются женщинам в период ожидания, рождения малыша и по наблюдению за ним, до выплаты нескольких видов пособий. На реализацию этих задач в текущем году планируется направить более 1,2 миллиарда рублей, что на 75,7 миллиона рублей превышает расходы прошлого года.


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  • 16.05.2017 13:13:41
    Ты скоко придурок замахнул в обед?Или доза уже?. обыватель (Гость)
    16.05.2017 14:05:23
    +1 -1


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