Пусть пар будет легким!

Все мы северяне, все мы живём в Карелии, все мы любим баню. К сожалению, банные печи - это наиболее пожароопасный объект. Зачастую они выполняются непрофессионалами, без соблюдения пожарных норм и правил безопасности. Как показывает статистика, в окрестностях Петрозаводска в неделю сгорает одна баня.





Самое опасное - это несоблюдение при строительстве банных печей требований по отступкам и разделкам. Мы до сих пор при обследовании встречаем грубейшие нарушения норм, когда горючие материалы приближены на опасное расстояние к печи или дымовой трубе. Только вопрос времени, когда случится пожар. Понимая эту проблему, мы разработали инструкцию, в которой указаны противопожарные требования. Ее можно получить в Печном центре "Ками". Зачастую производители печей сами указывают нормы отступок и разделок в инструкциях к своим печам.





Очень часто погоня за экономией приводит к тому, что бани горят. Причиной нарушений является то, что такие печи монтируют непрофессионалы, которые не отвечают за свою работу. Все трубопечные работы лицензируются. У любого квалифицированного специалиста должна быть лицензия. Обязательно проверяйте.













В русских банях потолок является самой опасной зоной – люди не ставят защиту и оставляют открытой дверку для подбрасывания, а температура раскаленного воздуха, выходящего в парную, составляет до 600 градусов. Итог – пожар в бане начинается с потолка.





Еще большая опасность, когда строят баню прямо в доме, не соблюдая норм и требований безопасности. Поэтому испокон веков баню выносили подальше от дома на берега водоемов.

Много проблем в бане возникает из-за высоких температур в дымоходе. А ведь дымовая труба в «русской» бане может нагреваться до 600 градусов! По незнанию люди ставят сэндвич-дымоход, который рассчитан только до 400 градусов. Такие дымоходы могут выдержать высокую температуру, но короткое время, а люди топят бани по 3 часа. В итоге трубу начинает выгибать и постепенно это может привести к пожару.





Мы рекомендуем комплектовать банную печь специальными трехслойными трубами, которые гарантируют безопасность. Конечно, данные трубы не дешевы, но с нашей точки зрения человеческая жизнь дороже, да и имущество сегодня не из дешевых. Лучше всего подойти к нам в Печной центр "Ками" на пр. Лесной, 51, наши специалисты проконсультируют, предложат варианты, а дальше Вам выбирать. В следующей статье мы расскажем о видах банных печей.





Легкого и безопасного Вам Пара!





16.05.2017