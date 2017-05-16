Сезон простуд

Уровень заболеваемости ОРВИ в Карелии держится выше эпидпорога

С начала сезона в республике с простудами и гриппом к врачам обратились почти 4700 человек.





Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди совокупного населения в целом по республике выше уровня эпидемического порога на 13,6%. По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение показателя на 22,9%.





В Петрозаводске с начала сезона зарегистрировано 2329 случаев. А уровень заболеваемости выше эпидпорога на 19,7%. За последнюю неделю обследовано 10 больных ОРВИ, в шести случаях выделены прочие респираторные вирусы, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.





16.05.2017