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16.05.2017

Сезон простуд

Уровень заболеваемости ОРВИ в Карелии держится выше эпидпорога

С начала сезона в республике с простудами и гриппом к врачам обратились почти 4700 человек.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди совокупного населения в целом по республике выше уровня эпидемического порога на 13,6%. По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение показателя на 22,9%.

В Петрозаводске с начала сезона зарегистрировано 2329 случаев. А уровень заболеваемости выше эпидпорога на 19,7%. За последнюю неделю обследовано 10 больных ОРВИ, в шести случаях выделены прочие респираторные вирусы, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.


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