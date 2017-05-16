Забота о природе

Свыше 18 тысяч гектаров леса восстановят в Карелии

В трех районах республики уже начались работы по воспроизводству лесов.





В регионе в этом году планируют восстановить 18 тысяч гектаров леса, в том числе искусственным способом – свыше шести тысяч, а естественным – более 11,5 тысячи гектаров.





Работы по воспроизводству уже начались в Кондопожском, Лахденпохском и Сортавальском центральных лесничествах. На 11 мая искусственное лесовосстановление выполнено на площади 58 гектаров, содействие естественному лесовосстановлению – на площади 53 гектаров, подготовка почвы текущего года – на площади 15,9 гектара.





Центральные лесничества помогают арендаторам лесных участков в проведении лесовосстановительных работ. Их полностью обеспечивают посевным материалом. Посадочный материал приобретают в Карелии, в Республике Коми и Вологодской области.





В настоящее время арендаторы лесных участков заключили с «Кареллесхозом» договоры на приобретение посадочного материала в количестве 12 миллионов штук.





В 2017 году подготовка почвы будущего года проведена на площади 3839 га, что составляет 53% от площади искусственного лесовосстановления 2017 года. Это позволит арендаторам выполнить работы в лучшие агротехнические сроки. У арендаторов лесных участков подготовлена техника и сформированы бригады на проведение лесовосстановительных работ.





Пока работы по лесовосстановлению идут в южных районах республики. Как только позволят погодные условия, к работам приступят и в других районах.





16.05.2017