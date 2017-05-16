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16.05.2017

Опасность рядом

Клещи покусали в Карелии уже 89 человек

Жертвами паукообразных в регионе стали жители 11 районов.

Всего в республике в лечебно-профилактические учреждения по поводу присасывания клещей обратились 89 человек, в том числе 28 детей.

Случаи нападения паукообразных зарегистрированы на 11 административных территориях: в Петрозаводске, Костомукше, Беломорском, Кондопожском, Медвежьегорском, Олонецком, Прионежском, Питкярантском, Пряжинском, Пудожском, Суоярвском районах.

Исследования клещей на пораженность возбудителями инфекций проводятся в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия».


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