Сведения о доходах

Врио главы Карелии за год заработал 7,8 миллиона рублей

На сайте правительства региона опубликовали сведения о доходах Артура Парфенчикова.





Согласно официальной информации, в 2016 году доход врио губернатора республики составил семь миллионов 808 тысяч 246 рублей. В эту сумму также входят 4,2 миллиона, полученные от сдачи квартиры в аренду.





Также указано, что Артур Парфенчиков владеет квартирой площадью 159,3 квадратных метра, земельным участков в 700 квадратных метров. Кроме того, у него в собственности есть дача площадью 50 квадратных метров, а в пользовании помещение в 30,3 квадратных метра.





16.05.2017