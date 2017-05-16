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16.05.2017

Сведения о доходах

Врио главы Карелии за год заработал 7,8 миллиона рублей

На сайте правительства региона опубликовали сведения о доходах Артура Парфенчикова.

Согласно официальной информации, в 2016 году доход врио губернатора республики составил семь миллионов 808 тысяч 246 рублей. В эту сумму также входят 4,2 миллиона, полученные от сдачи квартиры в аренду.

Также указано, что Артур Парфенчиков владеет квартирой площадью 159,3 квадратных метра, земельным участков в 700 квадратных метров. Кроме того, у него в собственности есть дача площадью 50 квадратных метров, а в пользовании помещение в 30,3 квадратных метра.


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  • А чего в этой квартире такого арендаторам предлагают за 350000 в месяц? Просто интересно.... Слонимус (Гость)
    16.05.2017 13:31:18
    +1 1-1


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