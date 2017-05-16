Хорошая возможность

Ртутьсодержащие отходы снова собирают в Петрозаводске

В карельской столице организуют очередной сбор ртутьсодержащих отходов на утилизацию.





В городе продолжает работу передвижной пункт сбора ртутьсодержащих отходов. Сбором и вывозом по договору с мэрией занимается компания «Экологическое предприятие «Меркурий». Белый экомобиль выезжает в районы Петрозаводска каждый третий четверг месяца. В этот раз акция пройдет 18 мая. График движения экомобиля можно посмотреть здесь





Бесплатно утилизировать ртутьсодержащие отходы могут только жители города, экомобиль принимает не более пяти штук от одного человека. Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на утилизацию с соответствующей организацией.





Добавим, что выброшенные в мусорный контейнер опасные отходы чрезвычайно токсичны. Стеклянные основы ламп и термометров нередко разбираются, и ртуть растекается по контейнерным площадкам. Испарения этого жидкого металла оказывают пагубное воздействие на человека. Администрация Петрозаводска обращается к жителям города с просьбой утилизировать отработанные лампы и термометры правильно.





16.05.2017