16.05.2017
Хорошая возможность
Ртутьсодержащие отходы снова собирают в Петрозаводске
В карельской столице организуют очередной сбор ртутьсодержащих отходов на утилизацию.
В городе продолжает работу передвижной пункт сбора ртутьсодержащих отходов. Сбором и вывозом по договору с мэрией занимается компания «Экологическое предприятие «Меркурий». Белый экомобиль выезжает в районы Петрозаводска каждый третий четверг месяца. В этот раз акция пройдет 18 мая. График движения экомобиля можно посмотреть здесь
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Бесплатно утилизировать ртутьсодержащие отходы могут только жители города, экомобиль принимает не более пяти штук от одного человека. Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на утилизацию с соответствующей организацией.
Добавим, что выброшенные в мусорный контейнер опасные отходы чрезвычайно токсичны. Стеклянные основы ламп и термометров нередко разбираются, и ртуть растекается по контейнерным площадкам. Испарения этого жидкого металла оказывают пагубное воздействие на человека. Администрация Петрозаводска обращается к жителям города с просьбой утилизировать отработанные лампы и термометры правильно.