Цены на продукты

Помидоры и огурцы подешевели в магазинах Карелии

Региональная служба статистики рассказала, как изменились цены на продукты в республике.





За неделю в Карелии больше всего выросла стоимость белокочанной капусты, картофеля, репчатого лука, моркови и яблок. Эти продукты подорожали на 12,4%, 8,7%, 5,2%, 2,4% и 1% соответственно. Среди других наблюдаемых продовольственных товаров на 0,7% увеличилась цена сметаны и хлеба из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной.





В то же время стоимость свежих помидоров и огурцов снизилась на 3,0% и 1,4% соответственно. За тот же период куриные яйца подешевели на 1,6%, сосиски, сардельки – на 0,7%.





Автомобильный бензин марок АИ-92 (АИ-93) стал дороже на 0,3%, АИ-95 и выше – на 0,2%.





16.05.2017