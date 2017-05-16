Успехи в спорте

Карельские спортсмены выиграли золото на первенства России по всестилевому каратэ

Каратисты из нашей республики завоевали высшие награды на всероссийских состязаниях.





С 3 по 8 мая в городе Орёл проходило первенство России по всестилевому каратэ. В соревнованиях приняли участие воспитанники ДЮСШ №5 Петрозаводска Матвей Алексеев, Яков Белов и Илья Штуба.





В упорной борьбе наши спортсмены завоевали золото в категории «ката группа». Таким образом, они прошли отбор на Спартакиаду учащихся России по всестилевому каратэ, которое состоится в Сочи в октябре.





Уже скоро карельских ребят ждет следующий старт - Международные соревнования в Венгрии.





16.05.2017