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16.05.2017

Успехи в спорте

Карельские спортсмены выиграли золото на первенства России по всестилевому каратэ

Каратисты из нашей республики завоевали высшие награды на всероссийских состязаниях.

С 3 по 8 мая в городе Орёл проходило первенство России по всестилевому каратэ. В соревнованиях приняли участие воспитанники ДЮСШ №5 Петрозаводска Матвей Алексеев, Яков Белов и Илья Штуба.

В упорной борьбе наши спортсмены завоевали золото в категории «ката группа». Таким образом, они прошли отбор на Спартакиаду учащихся России по всестилевому каратэ, которое состоится в Сочи в октябре.

Уже скоро карельских ребят ждет следующий старт - Международные соревнования в Венгрии.


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  • Сoврeмeнный oбрaз жизни убивaет нaс: тoксичнaя срeдa, нeздоровaя eдa, трансжиры и кaнцерогены, aлкoголь и курeниe и многoe другоe приводит к накoплeнию TOКCИНOВ и ПAPAЗИTOВ в нашeм организмe. Нeдaвно oбнаружили что причиной рaковых oпухолeй и 93% смeртельных болeзней - тoксины и пaрaзиты внутри нас. Вoт почитайтe ---  http://upl.pp.ua/eda. Lenka (Гость)
    16.05.2017 19:28:38
    +1 -1
  • Бесполезные спортсменишки. (Гость)
    17.05.2017 08:14:58
    +1 -1
  • Знал одного каратиста, всё красиво руками и ногами передо мной размахивал,выёживался,а когда мы с ним вечером напоролись на группу хулиганов подростков,приставших к нам,то я узнал что он ещё и спринтер хороший,пришлось отмахиваться одному,живой ,но с фингалом под глазом ,я ощутил "себя каратистом"....,ну а спринтер, только на следующий день, позвонил и спросил: "чем закончилось?:".... И так бывает (Гость)
    17.05.2017 08:55:50
    +1 -1
  • Реальная причина раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты, живущие внутри людей! Заражен каждый! Как спасти свою жизнь, очистить и омолодить организм читайте в интервью с главным онко-паразитологом страны --- http://eta.pe/medinfo. Erika (Гость)
    17.05.2017 23:24:15
    +1 -1


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