16.05.2017
Успехи в спорте
Карельские спортсмены выиграли золото на первенства России по всестилевому каратэ
Каратисты из нашей республики завоевали высшие награды на всероссийских состязаниях.
С 3 по 8 мая в городе Орёл проходило первенство России по всестилевому каратэ. В соревнованиях приняли участие воспитанники ДЮСШ №5 Петрозаводска Матвей Алексеев, Яков Белов и Илья Штуба.
В упорной борьбе наши спортсмены завоевали золото в категории «ката группа». Таким образом, они прошли отбор на Спартакиаду учащихся России по всестилевому каратэ, которое состоится в Сочи в октябре.
Уже скоро карельских ребят ждет следующий старт - Международные соревнования в Венгрии.