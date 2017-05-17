Агрессивное поведение

Житель Карелии заколол друга и сильно избил мать

36-летний мужчина в республике пойдет под суд за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.





По версии следствия, днем 12 января 2017 года обвиняемый, находясь дома в Сегеже, будучи пьяным, напал на свою мать и избил ее руками и ногами. В результате потерпевшей пришлось обратиться за медицинской помощью.





Кроме того, в феврале 2017 год тот же мужчина выпивал со своим родственником. Произошел конфликт. Во время ссоры обвиняемый с ножом напал на потерпевшего и ударил его несколько раз. От полученных ран родственник злоумышленника скончался на месте происшествия, сообщили в Следкоме Карелии.





Сейчас мужчина находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.





17.05.2017