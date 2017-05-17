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17.05.2017

Агрессивное поведение

Житель Карелии заколол друга и сильно избил мать

36-летний мужчина в республике пойдет под суд за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, днем 12 января 2017 года обвиняемый, находясь дома в Сегеже, будучи пьяным, напал на свою мать и избил ее руками и ногами. В результате потерпевшей пришлось обратиться за медицинской помощью.

Кроме того, в феврале 2017 год тот же мужчина выпивал со своим родственником. Произошел конфликт. Во время ссоры обвиняемый с ножом напал на потерпевшего и ударил его несколько раз. От полученных ран родственник злоумышленника скончался на месте происшествия, сообщили в Следкоме Карелии.

Сейчас мужчина находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.


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    17.05.2017 23:24:03
    +1 -1


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