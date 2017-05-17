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17.05.2017

Еще один долг

Карелия взяла кредит в один миллиард на финансирование дефицита бюджета

На аукционе представителям республиканской власти удалось снизить ставку на 9,13% годовых.

Подведены итоги аукционов на предоставление кредитов для финансирования дефицита бюджета республики. Сумма составляет один миллиард рублей.

По результатам торгов процентная ставка по кредитам снижена с 11 до 9,075 – 9,13 процентов годовых.

В торгах приняли участие четыре кредитные организации: «Сбербанк России», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Совкомбанк» и ПАО Банк «Возрождение». Победителем признан «Сбербанк России».

Государственные контракты с победителем заключаются на три года, что позволит распределить долговую нагрузку до 2020 года и существенно снизить возможные риски рефинансирования обязательств. Цену контрактов по сравнению с заявленной удалось снизить на 56,9 миллиона рублей.


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  • Всё в долги влезаем,а вот "ненавистной" Украине открыли безвизовый режим в Европу,а у нас скоро закроют,наверное....мы должны строем ходить и кричалки орать:Россия вперёд! Только куда уж дальше -то?. Нищета и обещалки ....это наше... (Гость)
    17.05.2017 18:34:35
    +1 -1
  • Порошенко работает,а не языком метёт,нам когда-то тоже обещали в Европу выход,но потом "очнулись",Европа ведь условия поставит: прекратить воровство и покончить с коррупцией,а в России,кажется это не реально при нынешнем....положении.... Господи,даже хохлам в ЕС можно.... (Гость)
    17.05.2017 18:43:14
    +1 1-1
  • Господи,даже хохлам в ЕС можно....

    Господи,даже хохлам в ЕС можно.... (Гость)
      Радует, что рашкинской быдлятине нельзя. (Гость)
    17.05.2017 19:16:51
    +1 1-1
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    17.05.2017 23:23:59
    +1 -1


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