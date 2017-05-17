Еще один долг

Карелия взяла кредит в один миллиард на финансирование дефицита бюджета

На аукционе представителям республиканской власти удалось снизить ставку на 9,13% годовых.





Подведены итоги аукционов на предоставление кредитов для финансирования дефицита бюджета республики. Сумма составляет один миллиард рублей.





По результатам торгов процентная ставка по кредитам снижена с 11 до 9,075 – 9,13 процентов годовых.





В торгах приняли участие четыре кредитные организации: «Сбербанк России», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Совкомбанк» и ПАО Банк «Возрождение». Победителем признан «Сбербанк России».





Государственные контракты с победителем заключаются на три года, что позволит распределить долговую нагрузку до 2020 года и существенно снизить возможные риски рефинансирования обязательств. Цену контрактов по сравнению с заявленной удалось снизить на 56,9 миллиона рублей.





17.05.2017