17.05.2017
Временные неудобства
Электричество отключат в Соломенном в Петрозаводске
В связи с плановыми работами один из районов города обесточат на несколько часов.
В пятницу, 19 мая, с 10:00 до 15:00 планируется отключение электроэнергии по улице Родниковой, Громовская сторона жилого района Соломенное. Также в этот день с 13:00 до 15:00 обесточат дома по улице Наволокской.
Отключение света проведут специалисты «Прионежской сетевой компании». Это необходимые меры в связи с плановыми электромонтажными работами.