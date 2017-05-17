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17.05.2017

Временные неудобства

Электричество отключат в Соломенном в Петрозаводске

В связи с плановыми работами один из районов города обесточат на несколько часов.

В пятницу, 19 мая, с 10:00 до 15:00 планируется отключение электроэнергии по улице Родниковой, Громовская сторона жилого района Соломенное. Также в этот день с 13:00 до 15:00 обесточат дома по улице Наволокской.

Отключение света проведут специалисты «Прионежской сетевой компании». Это необходимые меры в связи с плановыми электромонтажными работами.


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    17.05.2017 23:23:54
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