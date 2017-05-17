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17.05.2017

Гордость республики

Верфи «Варяг» в Петрозаводске могут выделить участок для выхода к Онежскому озеру

Врио главы Карелии посетил Морской историко-культурный клуб «Полярный Одиссей» и Верфь деревянного судостроения «Варяг».

В Петрозаводске изготовлением деревянных судов занимаются Морской историко-культурный клуб «Полярный Одиссей» и Верфь деревянного судостроения «Варяг». Артур Парфенчиков накануне посетил обе эти организации.

В морском клубе «Полярный Одиссей», основанном еще в 1978 году, врио губернатора в сопровождении президента клуба Виктора Дмитриева осмотрел деревянные суда, познакомился с музейной экспозицией и историей центра.

За годы существования клуба построено около 40 деревянных парусных судов, которые побывали более чем в 20 странах мира, посетив Европу, Азию, Африку и Северную Америку. Самый известный парусник – это поморская ладья «Святитель Николай».

Как отметил Артур Парфенчиков, уникальный опыт энтузиастов «Полярного Одиссея» необходимо использовать в воспитании подрастающего поколения, а самому клубу сможет оказать содействие организуемое сейчас в Карелии новое Военно-историческое общество.

Свой визит к корабелам Артур Парфенчиков продолжил на верфи деревянного судостроения «Варяг», которая занимается проектированием и строительством деревянных судов различных измерений и назначений, в том числе исторических. «Экскурсию» по цехам предприятия для руководителя региона провел директор «Варяга» Павел Мартюков.

С 1991 года на верфи построено несколько десятков моторных и парусно-моторных судов, сотни шлюпок и лодок. Среди них – копия первого линейного корабля Российского флота «Гото Предестинация».

Руководитель региона поручил органам власти республики проработать вопрос о выделении верфи «Варяг» земельного участка для выхода к Онежскому озеру. Продукция этого предприятия может быть востребована и в строящемся в Петрозаводске Президентском кадетском училище, где следует развивать мореходную традицию, и просто любителями водных прогулок.

− В Карелии – уникальная природа: ты можешь на катере пройти до Кижей, выйти в Белое море, отправиться на Валаам, на Ладогу. Нам нужно думать о том, чтобы на Онежском и Ладожском озерах, на Белом море в перспективе создавать кластеры для обслуживания и базирования небольших судов, принадлежащих обычным людям. Такая инфраструктура должна быть в Сортавале, в Петрозаводске, − сказал Артур Парфенчиков.

Подводя итоги встреч, врио главы Карелии предложил обсудить развитие деревянного судостроения на Морской коллегии при правительстве России.


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    17.05.2017 23:23:49
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