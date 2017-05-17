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17.05.2017

Внимание, розыск!

Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в краже

Сотрудники МВД карельской столицы просят помощи в поисках злоумышленника.

Правоохранители города занимаются поисками мужчины, причастного к краже сумки. Преступление совершено днем 16 мая в одном из офисов на Первомайском проспекте. Камеры видеонаблюдения запечатлели мужчину, который забрал сумку.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефону 8-953-533-53-55 или 02 (с мобильного - 102). Конфиденциальность гарантируется.


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    17.05.2017 17:06:16
    +1 -1-1
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    17.05.2017 23:23:31
    +1 -1


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