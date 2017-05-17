Внимание, розыск!

Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в краже

Сотрудники МВД карельской столицы просят помощи в поисках злоумышленника.





Правоохранители города занимаются поисками мужчины, причастного к краже сумки. Преступление совершено днем 16 мая в одном из офисов на Первомайском проспекте. Камеры видеонаблюдения запечатлели мужчину, который забрал сумку.





Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефону 8-953-533-53-55 или 02 (с мобильного - 102). Конфиденциальность гарантируется.





17.05.2017