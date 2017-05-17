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17.05.2017

Происшествие на дороге

Пассажирский автобус вылетел в кювет в Карелии

В Муезерском районе республики автобус выехал за пределы проезжей части.

Авария произошла сегодня на 101 километре автодороги «Кочкома – Госграница». Пассажирский рейсовый автобус «JAC НК6120» выехал из Костомукши в 6:30 утра и двигался в сторону Петрозаводска. А в 8:45 водитель допустил съезд в кювет.

В момент происшествия в транспортном средстве находились два водителя и восемь пассажиров. По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства устанавливаются. Как отметили в ГИБДД Карелии, необходимые документы у водителей в наличии, тахограф установлен, предрейсовый осмотр пройден, мужчина за рулем был трезв.


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    17.05.2017 23:23:28
    +1 -1


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