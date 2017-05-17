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17.05.2017

Рабочие вопросы

Инвесторы туристских кластеров встретились с руководством Карелии

Под председательством премьер-министра правительства региона прошло совещание с участниками туристско-рекреационного кластера «Южная Карелия» и автотуристского кластера «Беломорские петроглифы».

Совещание стало продолжением недавней встречи, проведенной в том же составе. Эффективность мероприятия была определена изначально предложенным председательствующим конструктивным форматом взаимодействия. Промежуток между двумя встречами был отведен на нахождение путей решения поставленных инвесторами конкретных проблемных вопросов, затрудняющих осуществление планов.

В совещании приняли участие представители Министерства по природопользованию и экологии, Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства, Министерства строительства, ЖКХ и энергетики, Министерства экономического развития и промышленности, Государственного комитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи, Госкомитета по управлению государственным имуществом и организации закупок. Чиновники напрямую обсуждали с инвесторами назревшие вопросы, искали пути выхода из не всегда простых ситуаций.

По итогам совещания премьер-министра правительства региона Александр Чепик поручил органам исполнительной власти для окончательного решения в сжатые сроки нескольких наиболее сложных вопросов, требующих дополнительной проработки.

Екатерина Биктимирова, начальник управления по туризму Министерства культуры республики, остановилась на перспективах участия в следующей федеральной целевой программе развития туризма, разработка концепции которой начата Федеральным агентством по туризму. Карелию включат в программу вместе с другими регионами Северо-Запада в качестве участника межрегионального проекта «Серебряное ожерелье России». Таким образом, кластерный подход к развитию инфраструктуры туризма получит в республике дальнейшее развитие.


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    17.05.2017 23:23:24
    +1 -1


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