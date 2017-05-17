Провести вечер с пользой

Около 20 тысяч посетителей ожидают на акции «Ночь музеев» в Карелии

Министерство культуры республики опубликовало программу традиционной акции «Ночь музеев».





Карелия вновь отметит Международный день музеев. Главной темой российской акции «Ночь музеев» в этот раз станет 100-летие революции 1917 года. В ряде музеев мероприятия также посвятят Году экологии в России. В этот день в музеях по всей стране пройдут мастер-классы, лекции, концерты, спектакли и исторические реконструкции.





В Петрозаводске акцию проведут 20 мая. В этом году 13 учреждений культуры города подготовили интересную и обширную программу – мероприятия пройдут с 18.00 до 01.00. Ночь музеев также пройдет и за пределами Петрозаводска. В частности, 17 мая акцию проведут в Шелтозерском вепсском этнографическом музее. Она состоится при поддержке Министерства культуры республики.





Ожидается, что, как и прошлом году, участниками мероприятий станут около 20 тысяч человек. Мероприятия музеев привлекут разновозрастную аудиторию – от дошкольников до пенсионеров.





- В этом году наша «Ночь музеев» пройдет под лейтмотивом «Музей в России – больше, чем музей». Учреждения культуры Карелии традиционно готовят специальные программы: концерты, мастер-классы, авторские экскурсии, творческие встречи, лекции, игры, квесты, кинопоказы. Посетителям, которые в этот вечер решат присоединиться к акции, предстоит выбрать из многообразия музейных предложений, - рассказал на пресс-конференции директор Национального музея республики Михаил Гольденберг.





Полную программу мероприятия в рамках акции «Ночь музеев» можно найти на сайте правительства Карелии.





17.05.2017