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18.05.2017

Пьедестал почета

Карельские спортсмены завоевали медали на первенстве и чемпионате Европы по традиционному ушу

На международных состязаниях по ушу участники из нашей республики смогли выиграть 12 наград.

В Тбилиси прошли первенство и чемпионат Европы по традиционному ушу. В состязаниях приняли участие более 800 спортсменов из 28 стран.

В состав сборной России вошли и представители Карелии Анар Велиев, Кирилл Репухов, Анастасия Митрофанова и Ирина Пахомкова. Они участвовали в первенстве и чемпионате Европы в разделе ушу вин чун (традиционное ушу) среди более чем 100 участников из 13 стран.

По итогам стартов самый юный карельский спортсмен, 8-летний Анар Велиев, в возрастной группе детей до 12 лет завоевал золото в виде «винчун с палкой» и три серебра в дисциплинах «традиционный винчун», «винчун 4 дуань» и «деревянный манекен».

Кирилл Репухов занял третье место в дисциплине «традиционный винчунь» среди юниоров 12-17 лет. Анастасия Митрофанова завоевала две серебряные медали в дисциплинах «винчун с палкой», «деревянный манекен» и две бронзовые медали в дисциплинах «винчун традиционный» и «винчун 3 дуань» среди женщин.

Ирина Пахомкова в возрастной группе ветеранов 41-65 лет завоевала три золота в дисциплинах «винчун традиционный», «винчун с палкой» и «деревянный манекен».


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