Внимание к региону

Полпред президента России на Северо-Западе приехал в Карелию

Николай Цуканов вновь прибыл в республику с рабочим визитом и сразу отправился в город бумажников.





Утром в Карелию с рабочей поездкой прибыл полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов. В программе его визита - город Кондопога.





Сейчас Николай Цуканов посещает градообразующее предприятие Кондопожского района - ОАО «Кондопога». В рамках поездки полпред президента также проведет рабочую встречу с врио главы Карелии Артуром Парфенчиковым и встретится с жителями Кондопожского района во Дворце искусств ОАО «Кондопога» в 12.00. Также он посетит Кондопожскую ЦРБ.





18.05.2017