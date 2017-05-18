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18.05.2017

Внимание к региону

Полпред президента России на Северо-Западе приехал в Карелию

Николай Цуканов вновь прибыл в республику с рабочим визитом и сразу отправился в город бумажников.

Утром в Карелию с рабочей поездкой прибыл полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов. В программе его визита - город Кондопога.

Сейчас Николай Цуканов посещает градообразующее предприятие Кондопожского района - ОАО «Кондопога». В рамках поездки полпред президента также проведет рабочую встречу с врио главы Карелии Артуром Парфенчиковым и встретится с жителями Кондопожского района во Дворце искусств ОАО «Кондопога» в 12.00. Также он посетит Кондопожскую ЦРБ.


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    18.05.2017 19:25:05
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