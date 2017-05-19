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18.05.2017

Для веселых и находчивых

Юбилейный фестиваль КВН на кубок главы Карелии проведут в Петрозаводске

На главную игру сезона в карельской столице соберутся КВНщики со всей республики.

Фестиваль КВН на кубок главы региона пройдет 21 мая в 17:00 в актовом зале ПетрГУ. За победу поборются школьные и студенческие команды со всей республики: Калевалы, Кеми, Кондопоги, Костомукши, Петрозаводска, Питкяранты, Пудожа, Суоярви. Пригласительные билеты можно получить в профкоме и в Карельском региональном центре молодежи.

Стоит отметить, что КВН-движение очень популярно среди молодежи Карелии. Ребята могут начать развиваться в этом направлении уже со школы. Оттачивать свое мастерство предлагается в рамках проекта «Школа КВН», где не только рассказывают об истории движения и различных форматах КВН, но и показывают эффективные методы и техники написания сценария, а также учат азам актерского мастерства.

Организаторами Фестиваля КВН в Карелии являются Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту республики, Карельский региональный Центр молодежи и Открытая студенческая лига КВН Петрозаводского государственного университета.


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  • только и остаётся в карелии что поржать (Гость)
    19.05.2017 11:30:05
    +1 -1


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