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18.05.2017

Здоровый образ жизни

Жителям Карелии предлагают завтра отправиться на работу на велосипеде

Чиновники, школьники, студенты и преподаватели в Петрозаводске доберутся до работы и учебных заведений на велосипеде в рамках всероссийской акции.

При поддержке Министерства транспорта России 19 мая в стране пройдет акция «На работу на велосипеде». Ее основная цель — показать, что велосипед может быть эффективной и разумной альтернативой автомобилю.

О своем желании присоединиться к акции уже заявили Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии, студенты Петрозаводского государственного университета, школьники и преподаватели Финно-угорской школы и многие другие.

- Я очень люблю акцию «На работу на велосипеде» и ежегодно принимаю в ней участие вместе с сотрудниками Министерства, - рассказал министр по делам молодежи, физкультуре и спорту Карелии Александр Воронов. – Благодаря утренней поездке на велосипеде я заряжаюсь бодростью и хорошим настроением на весь день, а вечером такая физкультура на свежем воздухе позволяет снять стресс и напряжение рабочего дня.

Для участия в акции необходимо пройти регистрацию на сайте russia.bike2work.ru и совершить поездку от дома до работы на велосипеде. Зарегистрировать свою организацию, предприятие, школьный класс, студенческое объединение, дружескую компанию для подведения итогов в Карелии можно по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1BJD6CQnetAzkfjER4HbHHblnMsUwwWwzxj-18SWzJy8/edit. Подробности можно узнать в группе "ВКонтакте".


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  • травпунк готовсь! (Гость)
    18.05.2017 19:20:31
    +1 -1
  • Ну... несколько больных на голову откликнется . Бывает. (Гость)
    18.05.2017 23:07:03
    +1 -1
  • Лыжи,только лыжи,
    -нам не куда торопиться. ....))). helganz70 (Гость)
    19.05.2017 07:58:58
    +1 1-1
  • проще все улицы отсыпать песком дешевле будет (Гость)
    19.05.2017 11:29:04
    +1 -1


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