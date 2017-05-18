18.05.2017
Здоровый образ жизни
Жителям Карелии предлагают завтра отправиться на работу на велосипеде
Чиновники, школьники, студенты и преподаватели в Петрозаводске доберутся до работы и учебных заведений на велосипеде в рамках всероссийской акции.
При поддержке Министерства транспорта России 19 мая в стране пройдет акция «На работу на велосипеде». Ее основная цель — показать, что велосипед может быть эффективной и разумной альтернативой автомобилю.
О своем желании присоединиться к акции уже заявили Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии, студенты Петрозаводского государственного университета, школьники и преподаватели Финно-угорской школы и многие другие.
- Я очень люблю акцию «На работу на велосипеде» и ежегодно принимаю в ней участие вместе с сотрудниками Министерства, - рассказал министр по делам молодежи, физкультуре и спорту Карелии Александр Воронов. – Благодаря утренней поездке на велосипеде я заряжаюсь бодростью и хорошим настроением на весь день, а вечером такая физкультура на свежем воздухе позволяет снять стресс и напряжение рабочего дня.