Здоровый образ жизни

Жителям Карелии предлагают завтра отправиться на работу на велосипеде

Чиновники, школьники, студенты и преподаватели в Петрозаводске доберутся до работы и учебных заведений на велосипеде в рамках всероссийской акции.





При поддержке Министерства транспорта России 19 мая в стране пройдет акция «На работу на велосипеде». Ее основная цель — показать, что велосипед может быть эффективной и разумной альтернативой автомобилю.





О своем желании присоединиться к акции уже заявили Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии, студенты Петрозаводского государственного университета, школьники и преподаватели Финно-угорской школы и многие другие.





- Я очень люблю акцию «На работу на велосипеде» и ежегодно принимаю в ней участие вместе с сотрудниками Министерства, - рассказал министр по делам молодежи, физкультуре и спорту Карелии Александр Воронов. – Благодаря утренней поездке на велосипеде я заряжаюсь бодростью и хорошим настроением на весь день, а вечером такая физкультура на свежем воздухе позволяет снять стресс и напряжение рабочего дня.





Подробности можно узнать в группе "ВКонтакте" Для участия в акции необходимо пройти регистрацию на сайте russia.bike2work.ru и совершить поездку от дома до работы на велосипеде. Зарегистрировать свою организацию, предприятие, школьный класс, студенческое объединение, дружескую компанию для подведения итогов в Карелии можно по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1BJD6CQnetAzkfjER4HbHHblnMsUwwWwzxj-18SWzJy8/edit





18.05.2017