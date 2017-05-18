Работа на местах

Николай Цуканов посетил Кондопожский комбинат в Карелии

В город бумажников с рабочей поездкой прибыл полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе.





Свой визит Николай Цуканов начал с посещения главного городского работодателя – ОАО «Кондопога». Исполнительный директор комбината Юрий Айвазов рассказал о структуре предприятия и показал гостям бумагоделательную машину №5.





Кондопожский комбинат занимает третье место в мировом рейтинге заводов по объемам выпускаемой продукции. Производственная мощность завода составляет 700 тысяч тонн бумаги в год. Около 75% продукции комбинат отправляет на экспорт в более чем 60 стран мира.





«Кондопога» является градообразующим предприятием, которое предоставляет городу энергетические ресурсы и трудовые места. На заводе работает около четырех тысяч человек. Хотя с юридической точки зрения комбинат находится в стадии конкурсного производства, сейчас он работает в полную мощность, ежегодно увеличивая объемы производства газетной бумаги.





После совещания на заводе Николай Цуканов и Артур Парфенчиков посетили поликлинику Кондопожской центральной районной больницы, где ознакомились с организацией работы ряда ее подразделений, пообщались с работниками учреждения.





- Половина всех претензий населения к системе здравоохранения касаются не качества медицинской помощи, а чисто организационных вопросов, - отметил Николай Цуканов.





В поликлинике полпреда интересовала доступность электронной записи на прием к врачу, время ожидания приема, наличие очередей - об этом он поинтересовался у журналистов районных СМИ. Главный врач больницы Людмила Егорова рассказала, что записаться на прием можно как в регистратуре, так и посредством Интернета, специалисты активно осваивают ведение электронной медицинской карты. В 2016 году сервисом электронной записи на прием к врачу воспользовались более 9 тысяч человек, что составляет 35% от числа обратившихся за медицинской помощью.





Особое внимание в разговоре было уделено обеспеченности медицинскими кадрами. По словам Людмилы Егоровой, укомплектованность врачами составляет 77%, средним медицинским персоналом – 84%. Проблему нехватки кадров решают с помощью привлечения специалистов учреждений здравоохранения города Петрозаводска.





Материально-техническое состояние учреждения, уровень заработной платы специалистов, доступность современных методов диагностики, включая лабораторные, рентгенологические, эндоскопические, ультразвуковые исследования, организация и результаты диспансеризации населения – эти и другие вопросы были затронуты в ходе диалога.





- В Карелии реализуется федеральный проект «Бережливая поликлиника», в котором на первом этапе участвуют две поликлиники Петрозаводска. В дальнейшем этот опыт планируется распространить и на другие учреждения республики, - подчеркнул Артур Парфенчиков.





18.05.2017