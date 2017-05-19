Общение напрямую

Врио главы Карелии: Мы должны погружаться в проблемы в каждом населенном пункте

Руководитель региона и полпред президента на Северо-Западе пообщались с жителями Кондопожского района.





Встреча с населением прошла во Дворце искусств Кондопоги и продолжалась более двух часов. Вопросов у людей накопилось много. Среди них были как общего характера, так и индивидуальные обращения. Жители района интересовались перспективами работы ОАО «Кондопога», передачей социальных объектов предприятия в муниципальную собственность. Врио главы спрашивали о ремонтах дорог, развитии инвестиционных площадок в муниципальном образовании. Поднимали проблемы качества воды, экологии, уборки мусора, переселения из аварийного жилого фонда.





- Нашей задачей является не только выстраивание эффективного совместного взаимодействия с органами местного самоуправления, но и глубокое, детальное погружение в проблемы в каждом населенном пункте. Именно такие встречи, непосредственное общение с населением действительно дает нам реальную информацию о ситуации и возможность понять конкретные задачи, - сказал руководитель республики.





Он также подчеркнул, что максимальная открытость власти - сегодня один из главных принципов в работе правительства Карелии, а прямое общение с жителями помогает определять приоритеты, которым требуется первоочередное внимание.





Все вопросы, которые задавали жители района, приняты секретариатом, и все они будут находиться на контроле республиканской власти до принятия по ним конкретных решений.

Полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов дал поручение опубликовать ответы на озвученные в ходе встречи обращения в средствах массовой информации.





- Тогда люди будут понимать, что когда они обращаются к органам власти и руководителю региона, их вопрос решается, - отметил Николай Цуканов.





Как заявил Артур Парфенчиков, возможность населению напрямую рассказывать о своих проблемах руководству и представителям правительства республики будет предоставляться регулярно. Так, уже 1 июля в Карелии вновь пройдет День единого приема граждан, но в новом формате: члены правительства и министры примут жителей непосредственно в районах республики.





19.05.2017