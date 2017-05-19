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19.05.2017

Общение напрямую

Врио главы Карелии: Мы должны погружаться в проблемы в каждом населенном пункте

Руководитель региона и полпред президента на Северо-Западе пообщались с жителями Кондопожского района.

Встреча с населением прошла во Дворце искусств Кондопоги и продолжалась более двух часов. Вопросов у людей накопилось много. Среди них были как общего характера, так и индивидуальные обращения. Жители района интересовались перспективами работы ОАО «Кондопога», передачей социальных объектов предприятия в муниципальную собственность. Врио главы спрашивали о ремонтах дорог, развитии инвестиционных площадок в муниципальном образовании. Поднимали проблемы качества воды, экологии, уборки мусора, переселения из аварийного жилого фонда.

- Нашей задачей является не только выстраивание эффективного совместного взаимодействия с органами местного самоуправления, но и глубокое, детальное погружение в проблемы в каждом населенном пункте. Именно такие встречи, непосредственное общение с населением действительно дает нам реальную информацию о ситуации и возможность понять конкретные задачи, - сказал руководитель республики.

Он также подчеркнул, что максимальная открытость власти - сегодня один из главных принципов в работе правительства Карелии, а прямое общение с жителями помогает определять приоритеты, которым требуется первоочередное внимание.

Все вопросы, которые задавали жители района, приняты секретариатом, и все они будут находиться на контроле республиканской власти до принятия по ним конкретных решений.
Полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов дал поручение опубликовать ответы на озвученные в ходе встречи обращения в средствах массовой информации.

- Тогда люди будут понимать, что когда они обращаются к органам власти и руководителю региона, их вопрос решается, - отметил Николай Цуканов.

Как заявил Артур Парфенчиков, возможность населению напрямую рассказывать о своих проблемах руководству и представителям правительства республики будет предоставляться регулярно. Так, уже 1 июля в Карелии вновь пройдет День единого приема граждан, но в новом формате: члены правительства и министры примут жителей непосредственно в районах республики.


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  • Сколько живу столько слышу в россии подобное, а воз и ныне там))) (Гость)
    19.05.2017 12:07:27
    +1 -1


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