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19.05.2017

Недетские игры

Молодые люди в Карелии выстрелили в школьника из пневматики

В Пряжинском районе во время ссоры между несовершеннолетним и взрослыми ребятами в ход пошло оружие.

Установлено, что 18 мая 2017 года на улице в поселке Чална между двумя молодыми людьми и подростком произошел конфликт. Во время ссоры один из них выстрелил в школьника из пневматического пистолета, рассказали в Следкоме Карелии. В настоящее время потерпевшему оказана медицинская помощь, он отпущен из лечебного учреждения.

Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


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  • пацан сильно выпендривался и приставал-вот и получил (Гость)
    19.05.2017 11:02:51
    +1 1-1
  • сопляк получил по соплям (Гость)
    19.05.2017 11:07:45
    +1 1-1
  • Из-за девчонки стопудово.. Александр (Гость)
    19.05.2017 12:53:48
    +1 -1


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