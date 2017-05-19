Недетские игры

Молодые люди в Карелии выстрелили в школьника из пневматики

В Пряжинском районе во время ссоры между несовершеннолетним и взрослыми ребятами в ход пошло оружие.





Установлено, что 18 мая 2017 года на улице в поселке Чална между двумя молодыми людьми и подростком произошел конфликт. Во время ссоры один из них выстрелил в школьника из пневматического пистолета, рассказали в Следкоме Карелии. В настоящее время потерпевшему оказана медицинская помощь, он отпущен из лечебного учреждения.





Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





19.05.2017