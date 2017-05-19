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19.05.2017

Праздник для всех

Семейный фестиваль «Мельница счастья» пройдет в Петрозаводске

Во время семейного праздника жители города смогут поиграть в городки, шахматы, домино и посадить цветы на уличной клумбе.

Завтра, 20 мая, в 14.00 в сквере у Национального театра Карелии состоится городской семейный фестиваль «Мельница счастья». На нем выступят молодые семьи, победители конкурса «Семейный бенефис», «Спорт как искусство», «Мешок сказок». Арт-площадку «Мельница счастья» проведет актер «Театра Кукол» Олег Романов с очаровательными маленькими соведущими.

Жителей города ждет ярмарка-продажа изделий семейного прикладного творчества, также все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по скрапбукингу, плетению всевозможных косичек и многое другое.

Организаторы подготовят площадку затей 70-х и 80-х годов «Когда не было Интернета», где можно будет поиграть в «городки», шашки, шахматы, домино, «резиночку», «классики» и даже выжечь на дощечках рисунки.

Петрозаводчан порадуют семейные шаржи, выполненные в технике пастели художником Алёной Мак. Горожане смогут совершить доброе дело: совместно с «Городским комбинатом благоустройства» посадить рассаду цветов в уличные вазоны и на клумбы.

Интерактивные площадки представят партнеры фестиваля: Театр кукол Карелии, Управление ЗАГСа, автошкола «Престиж», Национальная библиотека РК, Детский развивающий центр «Острова», Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле».


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