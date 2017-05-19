Неоценимый опыт

В Карелии впервые проведут операцию по лечению нарушений ритма сердца

В Республиканской больнице им. В. А. Баранова проведут имплантацию кардиовертера-дефибриллятора и трехкамерного водителя ритма сердца.





Мастер-класс по хирургическому лечению сложных нарушений ритма и проводимости сердца с участием хирургов-аритмологов Покровской больницы Санкт-Петербурга пройдет 24 мая в Республиканской больнице им. В. А. Баранова.





Хирурги из Северной столицы впервые в Карелии проведут имплантацию кардиовертера-дефибриллятора и трехкамерного водителя ритма сердца.





Из ангиографической операционной в конференц-зал Республиканской больницы будет организована онлайн-трансляция операций.





19.05.2017