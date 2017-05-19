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19.05.2017

Неоценимый опыт

В Карелии впервые проведут операцию по лечению нарушений ритма сердца

В Республиканской больнице им. В. А. Баранова проведут имплантацию кардиовертера-дефибриллятора и трехкамерного водителя ритма сердца.

Мастер-класс по хирургическому лечению сложных нарушений ритма и проводимости сердца с участием хирургов-аритмологов Покровской больницы Санкт-Петербурга пройдет 24 мая в Республиканской больнице им. В. А. Баранова.

Хирурги из Северной столицы впервые в Карелии проведут имплантацию кардиовертера-дефибриллятора и трехкамерного водителя ритма сердца.

Из ангиографической операционной в конференц-зал Республиканской больницы будет организована онлайн-трансляция операций.


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