Цели и задачи

Артур Парфенчиков: Развитие Кондопожского района имеет особое значение для Карелии

Приоритеты развития Кондопожского района обозначил врио главы региона на встрече с жителями в городе бумажников.





Предваряя общение с жителями, руководитель региона определил перспективные направления развития Кондопожского района, а также рассказал о мерах, которые предпринимает правительство Карелии по обеспечению социально-экономической стабильности в муниципальном образовании.





- Вопросы развития Кондопожского района имеют особое значение и для республики, и для всего Северо-Запада России с точки зрения его экономического и промышленного потенциала. Учитывая близость Кондопожского района и Кондопоги к Петрозаводску, прежде всего, внимание должно быть уделено, с одной стороны, созданию комфортной среды проживания, повышению качества и доступности социальных услуг для горожан и жителей района. С другой стороны – использованию близости к столичному центру как фактора роста путем создания петрозаводско-кондопожской агломерации, - сообщил Артур Парфенчиков.





В сфере экономики Кондопожского района усилия правительства республики, в первую очередь, направлены на повышение устойчивости работы градообразующего предприятия АО «Кондопога». Другое важное направление - создание в границах города территории опережающего социально-экономического развития, что позволит существенно улучшить его инвестиционную привлекательность.





- В заявку на создание ТОСЭР включены шесть инвестиционных проектов, реализация которых позволит в ближайшие два-три года создать более 400 новых рабочих мест и дать толчок развитию новых производств, связанных с переработкой автомобильных шин и производством травмобезопасных покрытий, камнеобработкой, производством базальтового волокна, деревообработкой, переработкой рыбы, - рассказал Артур Парфенчиков.





По мнению врио главы, Кондопожский район имеет хорошие перспективы развития сельского хозяйства. Для этого необходимо проработать вопросы вовлечения земель сельхозназначения в хозяйственный оборот, привлечь инвесторов для восстановления работы Сунской и Карельской птицефабрик, модернизации и развития Кондопожского комбината хлебопродуктов.





- С точки зрения имеющегося потенциала развитие сельского и рыбного хозяйства, а также создание мощностей по переработке их продукции, уже в ближайшие годы могут стать новой точкой экономического роста в Кондопожском районе, - заявил Артур Парфенчиков.





Подъем экономики района должна обеспечить и сфера туризма. Учитывая, что здесь находятся сразу три санатория, широко известных далеко за пределами Карелии, – первый российский курорт «Марциальные воды», клиника «Кивач» и санаторий «Дворцы» - в Кондопожском районе планируется создание российского центра санаторно-курортного туризма. В туристский оборот более широко планируется вовлекать и другие природные объекты показа.





Кроме того, особое внимание уделят сельскому туризму: предполагается выработка мер поддержки самозанятых граждан, работающих в этой отрасли, общественных инициатив, связанных с привлечением туристов в села. В качестве примера такой общественной инициативы Артур Парфенчиков привел Центр крестьянского труда, созданный усилиями Надежды Варлевской в поселке Березовка.





Большое значение правительство Карелии придает совершенствованию инфраструктуры Кондопожского района. Это касается ремонта и повышения качества автомобильных дорог, мостовых переправ, развития систем газоснабжения, водоснабжения и водоочистки. Также будут решаться вопросы социального развития и создания комфортной среды проживания для жителей района.





- Это наиболее важные направления, в рамках которых будет осуществляться плотная совместная работа правительства республики с администрацией района, но далеко не все. Тем не менее, мы понимаем, что с учетом весьма ограниченных ресурсов мы должны сосредоточиться исключительно на приоритетных задачах, решение которых позволит получить комплексный эффект для района, - заявил Артур Парфенчиков.





19.05.2017