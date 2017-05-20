Развитие связей

Карелия и Владимирская область подпишут соглашение о сотрудничестве

Важный документ руководитель региона подпишет на Владимирском межрегиональном экономическом форуме.





Врио главы Карелии в городе Владимир примет участие в экономическом форуме, который пройдет с 19 по 21 мая. Это одно из ключевых событий в сфере малого и среднего бизнеса России. В 2017 году он посвящен актуальной теме развития малого и среднего бизнеса в туристической отрасли. Открытый диалог на площадках форума будут вести представители деловых кругов, федеральной и региональной власти, общественных структур, российские и международные эксперты.





Руководитель республики Артур Парфенчиков примет участие в пленарном заседании форума, осмотрит выставку туриндустрии и продукции лидирующих компаний Владимирской области, встретится с губернатором Владимирской области Светланой Орловой. В ходе встречи планируется подписание соглашения между правительством Карелии и администрацией Владимирской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.





19.05.2017