Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
19.05.2017

Развитие связей

Карелия и Владимирская область подпишут соглашение о сотрудничестве

Важный документ руководитель региона подпишет на Владимирском межрегиональном экономическом форуме.

Врио главы Карелии в городе Владимир примет участие в экономическом форуме, который пройдет с 19 по 21 мая. Это одно из ключевых событий в сфере малого и среднего бизнеса России. В 2017 году он посвящен актуальной теме развития малого и среднего бизнеса в туристической отрасли. Открытый диалог на площадках форума будут вести представители деловых кругов, федеральной и региональной власти, общественных структур, российские и международные эксперты.

Руководитель республики Артур Парфенчиков примет участие в пленарном заседании форума, осмотрит выставку туриндустрии и продукции лидирующих компаний Владимирской области, встретится с губернатором Владимирской области Светланой Орловой. В ходе встречи планируется подписание соглашения между правительством Карелии и администрацией Владимирской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.


« Ирина Ахокас ушла с должности министра финансов Карелии

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте  ---  http://eta.pe/medinfo. Liliska (Гость)
    20.05.2017 08:04:05
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]