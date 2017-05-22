Финансовая помощь

Агропромышленный комплекс Карелии получил более 120 миллионов рублей

Субъектам агропромышленного комплекса республики оказана господдержка из бюджетов всех уровней в размере 121,4 миллиона рублей.





В регионе действует государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия» на 2013-2020 годы. В ее рамках по состоянию на 19 мая различные субъекты агропромышленного комплекса получили финансовую поддержку.





Всего из бюджетов всех уровней на эти цели ушло 121,4 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета – 58,7 миллиона, из бюджета Карелии – 62,7 миллиона рублей.





Государственная поддержка предоставлена в рамках нескольких подпрограмм. На развитие животноводства и переработки продукции животноводства выделено 72,6 миллиона, на растениеводство - 25,9 миллиона, поддержка малых форм хозяйствования - 0,9 миллиона рублей.





Также 5,2 миллиона потратили на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, повышение плодородия почв, и еще 16,8 миллиона рублей – на развитие рыбного хозяйства.





22.05.2017