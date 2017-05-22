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22.05.2017

Финансовая помощь

Агропромышленный комплекс Карелии получил более 120 миллионов рублей

Субъектам агропромышленного комплекса республики оказана господдержка из бюджетов всех уровней в размере 121,4 миллиона рублей.

В регионе действует государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия» на 2013-2020 годы. В ее рамках по состоянию на 19 мая различные субъекты агропромышленного комплекса получили финансовую поддержку.

Всего из бюджетов всех уровней на эти цели ушло 121,4 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета – 58,7 миллиона, из бюджета Карелии – 62,7 миллиона рублей.

Государственная поддержка предоставлена в рамках нескольких подпрограмм. На развитие животноводства и переработки продукции животноводства выделено 72,6 миллиона, на растениеводство - 25,9 миллиона, поддержка малых форм хозяйствования - 0,9 миллиона рублей.

Также 5,2 миллиона потратили на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, повышение плодородия почв, и еще 16,8 миллиона рублей – на развитие рыбного хозяйства.


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