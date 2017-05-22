Не ушли от закона

Угонщики авто в Карелии на четверых получили 21 год колонии

В республике вынесли приговор участникам организованной преступной группы, которая почти год занималась кражами дорогих машин в карельской столице.





Как установлено, житель Санкт-Петербурга в 2016 году, чтобы систематически красть в Петрозаводске дорогостоящие машины марок Toyota и Lexus, создал организованную преступную группу. В ее состав вошли два жителя Северной столицы и два жителя карельской столицы. Сейчас один из них уже осужден на четыре года лишения свободы.





Организатор заранее купил и приготовил комплект необходимого оборудования: ретранслятор радиосигналов автомобильных смарт-ключей, устройства для проникновения в салоны автомобилей и запуска двигателей, сотовые телефоны с зарегистрированными на посторонних лиц сим-картами и переносные радиостанции, приборы для подавления беспроводных средств связи, а также гаражные боксы для укрытия и длительного хранения похищенных автомобилей.





Также злоумышленники заранее выбирали объекты, осматривали места их стоянки на предмет наличия видеокамер, искали пути отхода.





Всего сообщники совершили четыре преступления, связанные с тайным хищением автомобилей и находившегося в них имущества, на общую сумму более восьми миллионов 480 тысяч рублей, и пять покушений на кражу на общую сумму более 13 миллионов рублей, рассказали в прокуратуре Карелии.





Организованная группа активно действовала с марта по 28 апреля 2016 года вплоть до задержания сотрудниками полиции. Все похищенные автомобили обнаружены и изъяты.





По совокупности преступлений суд приговорил организатора преступлений к шести годам, а трех его соучастников - к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.





22.05.2017