Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
22.05.2017

Не ушли от закона

Угонщики авто в Карелии на четверых получили 21 год колонии

В республике вынесли приговор участникам организованной преступной группы, которая почти год занималась кражами дорогих машин в карельской столице.

Как установлено, житель Санкт-Петербурга в 2016 году, чтобы систематически красть в Петрозаводске дорогостоящие машины марок Toyota и Lexus, создал организованную преступную группу. В ее состав вошли два жителя Северной столицы и два жителя карельской столицы. Сейчас один из них уже осужден на четыре года лишения свободы.

Организатор заранее купил и приготовил комплект необходимого оборудования: ретранслятор радиосигналов автомобильных смарт-ключей, устройства для проникновения в салоны автомобилей и запуска двигателей, сотовые телефоны с зарегистрированными на посторонних лиц сим-картами и переносные радиостанции, приборы для подавления беспроводных средств связи, а также гаражные боксы для укрытия и длительного хранения похищенных автомобилей.

Также злоумышленники заранее выбирали объекты, осматривали места их стоянки на предмет наличия видеокамер, искали пути отхода.

Всего сообщники совершили четыре преступления, связанные с тайным хищением автомобилей и находившегося в них имущества, на общую сумму более восьми миллионов 480 тысяч рублей, и пять покушений на кражу на общую сумму более 13 миллионов рублей, рассказали в прокуратуре Карелии.

Организованная группа активно действовала с марта по 28 апреля 2016 года вплоть до задержания сотрудниками полиции. Все похищенные автомобили обнаружены и изъяты.

По совокупности преступлений суд приговорил организатора преступлений к шести годам, а трех его соучастников - к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.


« Агропромышленный комплекс Карелии получил более 120 миллионов рублейИномарка сбила дорожного рабочего в Петрозаводске »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
Нет комментариев


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]