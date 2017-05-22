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22.05.2017

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Санитарная авиация появится в Карелии

Порядка 33 миллионов рублей потратят в этом году в республике на оказание медпомощи с применением авиации.

В целях реализации проекта по развитию санитарной авиации Министерство здравоохранения региона разработало программу «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах» на 2017-2019 годы.

Также между Минздравом России и правительством Карелии заключено соглашение. Документ предусматривает предоставление субсидии региональной казне из федерального бюджета, чтобы оказывать медпомощь с применением авиации. Бюджет проекта на 2017 год составляет 33 миллиона рублей. Деньги пойдут на закупку оборудования.

Среди мероприятий проекта – отработка схем маршрутизации пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в течение первых суток при жизнеугрожающих ситуациях, реконструкция вертолетной площадки Республиканской больницы им. В.А.Баранова, развитие телемедицинского консультирования.

Ожидается, что в 2017 году доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, составит 76,9%. В 2016 году значение этого показателя было в 1,7 раза ниже – 44,3 %.


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