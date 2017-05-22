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22.05.2017

Массовые старты

Президентские спортивные игры пройдут в Петрозаводске

Учащиеся республики примут участие в региональном этапе Всероссийских соревнований школьников.

С 23 по 25 мая в карельской столице пройдут Президентские спортивные игры. Это всероссийские состязания среди школьников, школьников. В них поучаствуют ученики общеобразовательных учреждений республики 12-13 лет.

Школьникам предстоят соревнования по легкой атлетике, баскетболу, настольному теннису, шашкам и плаванию. Сильнейшую команду определять в комплексном зачете по всем видам программы.

Победители республиканского этапа представят Карелию в финале, который пройдет во Всероссийском детском центре «Орленок» с 7 по 27 сентября.

Открытие «Президентских спортивных игр» состоится 24 мая в 9.15 на центральном республиканском стадионе «Спартак».


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