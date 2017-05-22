Массовые старты

Президентские спортивные игры пройдут в Петрозаводске

Учащиеся республики примут участие в региональном этапе Всероссийских соревнований школьников.





С 23 по 25 мая в карельской столице пройдут Президентские спортивные игры. Это всероссийские состязания среди школьников, школьников. В них поучаствуют ученики общеобразовательных учреждений республики 12-13 лет.





Школьникам предстоят соревнования по легкой атлетике, баскетболу, настольному теннису, шашкам и плаванию. Сильнейшую команду определять в комплексном зачете по всем видам программы.





Победители республиканского этапа представят Карелию в финале, который пройдет во Всероссийском детском центре «Орленок» с 7 по 27 сентября.





Открытие «Президентских спортивных игр» состоится 24 мая в 9.15 на центральном республиканском стадионе «Спартак».





22.05.2017