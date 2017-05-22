Порядок в городе

Смет в Петрозаводске обещают убрать до конца мая

Подрядчик уверяет, что к 31 мая на улицах карельской столицы не останется смета.





Вопрос весенней уборки города обсуждали участники еженедельного заседания штаба по подготовке и проведению отопительного сезона в администрации Петрозаводска.





Заместитель председателя комитета ЖКХ – начальник управления городского хозяйства и транспорта Юлия Мизинкова напомнила, что уборкой карельской столицы по условиям муниципального контракта занимается подрядная организация ООО «ТехРент».





- Компании установлен срок для окончания уборки смета с городских территорий - 31 мая. В прошедшие выходные подрядная организация активно работала на центральных автомагистралях микрорайона Кукковка, на улицах Питкярантская, Торнева, Сортавальская, Калинина, Мерецкова, Кузьмина, Володарского, пр. А. Невского, Шуйском шоссе, - рассказала Мизинкова.





22.05.2017