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22.05.2017

Порядок в городе

Смет в Петрозаводске обещают убрать до конца мая

Подрядчик уверяет, что к 31 мая на улицах карельской столицы не останется смета.

Вопрос весенней уборки города обсуждали участники еженедельного заседания штаба по подготовке и проведению отопительного сезона в администрации Петрозаводска.

Заместитель председателя комитета ЖКХ – начальник управления городского хозяйства и транспорта Юлия Мизинкова напомнила, что уборкой карельской столицы по условиям муниципального контракта занимается подрядная организация ООО «ТехРент».

- Компании установлен срок для окончания уборки смета с городских территорий - 31 мая. В прошедшие выходные подрядная организация активно работала на центральных автомагистралях микрорайона Кукковка, на улицах Питкярантская, Торнева, Сортавальская, Калинина, Мерецкова, Кузьмина, Володарского, пр. А. Невского, Шуйском шоссе, - рассказала Мизинкова.


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