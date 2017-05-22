Опасный сезон

Свыше 60 человек стали жертвами клещей в Карелии за неделю

На сегодня в республике от опасных паукообразных обработано чуть больше 100 гектаров.





Всего с начала апреля в медучреждения региона по поводу присасывания клещей обратились 152 человека, в том числе 40 детей. Из них за последнюю неделю - 63 человека, что не превышает среднемноголетних значений.





Жертвы клещей зарегистрированы на 12-ти административных территориях республики: в Петрозаводске, Костомукше, Сортавальском, Беломорском, Кондопожском, Медвежьегорском, Олонецком, Прионежском, Питкярантском, Пряжинском, Пудожском, Суоярвском районах.





В вирусологической лаборатории «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» проведены исследования 131 клеща на пораженность возбудителями клещевых инфекций. По результатам, у 3,1% нашли клещевой энцефалит, у 20% - возбудитель боррелиоза,





Также в Роспотребнадзоре рассказали, что в этом году организовано обследование объектов на заклещевленность. Площадь проведенных акарицидных обработок на сегодняшний день составляет 108 гектаров.





- Учитывая, что вакцины против КБ, МЭЧ, ГАЧ не разработаны и иммунизация населения не проводится, важно осуществлять мероприятия, направленные на предотвращение контакта с клещами. Активность клещей в республике продолжается до октября месяца, не забывайте о правилах профилактики клещевых инфекций, - подчеркнули в ведомстве.





22.05.2017