Тянут лямку

Ремонт в подъездах, пострадавших при взрыве газа в Петрозаводске, еще не закончили

Подрядчики до сих пор не могут справиться с восстановлением подъездов в жилом доме на Пробной, где произошел взрыв газа.





Правительство республики уверяет, что контролирует работы в здании №22 на улице Пробной. На постоянной связи Минстрой Карелии находится с председателем совета дома Владимиром Кукушкиным. Это позволяет конструктивно решать многие вопросы.





Хотя, как рассказал Владимир Кукушкин, к сожалению, не все удается сделать так, как хотелось бы. По его словам, в двух пострадавших подъездах ремонт до сих пор не закончен. Об этом стало известно на последнем совещании в мае текущего года.





При этом председатель совета дома поблагодарил республиканский Минстрой за помощь с ремонтом кровли дома.





- Министерство строительства Карелии со своей стороны предприняло все необходимые меры, чтобы вопросы, которые стояли перед республиканской властью, были решены в максимально короткие сроки. Только консолидированная позиция - теперь еще и городских властей – позволит людям скорее забыть о тех неудобствах, которые еще есть. Рассчитываю, что совместно с коллегами уже в июне мы совместно произведем необходимые работы и обеспечим людям комфортное проживание, - заявил руководитель ведомства.





22.05.2017