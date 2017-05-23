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22.05.2017

Тянут лямку

Ремонт в подъездах, пострадавших при взрыве газа в Петрозаводске, еще не закончили

Подрядчики до сих пор не могут справиться с восстановлением подъездов в жилом доме на Пробной, где произошел взрыв газа.

Правительство республики уверяет, что контролирует работы в здании №22 на улице Пробной. На постоянной связи Минстрой Карелии находится с председателем совета дома Владимиром Кукушкиным. Это позволяет конструктивно решать многие вопросы.

Хотя, как рассказал Владимир Кукушкин, к сожалению, не все удается сделать так, как хотелось бы. По его словам, в двух пострадавших подъездах ремонт до сих пор не закончен. Об этом стало известно на последнем совещании в мае текущего года.

При этом председатель совета дома поблагодарил республиканский Минстрой за помощь с ремонтом кровли дома.

- Министерство строительства Карелии со своей стороны предприняло все необходимые меры, чтобы вопросы, которые стояли перед республиканской властью, были решены в максимально короткие сроки. Только консолидированная позиция - теперь еще и городских властей – позволит людям скорее забыть о тех неудобствах, которые еще есть. Рассчитываю, что совместно с коллегами уже в июне мы совместно произведем необходимые работы и обеспечим людям комфортное проживание, - заявил руководитель ведомства.


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