Сумма в кошельке

Средний доход в Карелии составил чуть больше 25 тысяч рублей

Республиканская служба статистики уверяет, что в марте прошлого года доходы жителей региона были выше, чем сейчас.





В марте нынешнего года денежные доходы в среднем на душу населения составили 25656,7 рублей. По сравнению с мартом 2016 года этот показатель уменьшился на 1,7%. Потребительские расходы в первый весенний месяц в Карелии в среднем составили 19404,3 рублей и увеличились на 3,9%.





В то же время, по данным Карелиястата, реальные денежные доходы населения в марте по сравнению с февралем выросли на 3,3%.





22.05.2017