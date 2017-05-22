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22.05.2017

Сумма в кошельке

Средний доход в Карелии составил чуть больше 25 тысяч рублей

Республиканская служба статистики уверяет, что в марте прошлого года доходы жителей региона были выше, чем сейчас.

В марте нынешнего года денежные доходы в среднем на душу населения составили 25656,7 рублей. По сравнению с мартом 2016 года этот показатель уменьшился на 1,7%. Потребительские расходы в первый весенний месяц в Карелии в среднем составили 19404,3 рублей и увеличились на 3,9%.

В то же время, по данным Карелиястата, реальные денежные доходы населения в марте по сравнению с февралем выросли на 3,3%.


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  • То у вас больше 30 тысяч, то 25. Заврались уже! Средний доход в Петрозаводске реально (по моим наблюдениям) 15-20 тысяч. В районах (за исключением Костомукши) и того меньше.. Александр (Гость)
    22.05.2017 20:13:24
    +1 2-1
  • Не знаю, даже водитель маршрутки в среднем получает если не ленится около 40 тыс. Господа! Надо любить свою страну, не ленится и работать. Я бы меньше чем за 35 тыс работу бы не рассматривал. Алекс (Гость)
    23.05.2017 01:53:00
    +1 -1
  • Если все станут водителями маршруток, то кто работать будет? (Гость)
    23.05.2017 03:48:48
    +1 1-1
  • Успешный бизнесмен, обожаю руских, я ваш лублю (Гость)
    23.05.2017 09:50:47
    +1 1-1


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