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23.05.2017

Осторожность не повредит

Сообщения о «бомбах» продолжают поступать от бдительных жителей Петрозаводска

Оперативные службы за сутки трижды выезжали в разные районы города, чтобы проверить подозрительные предметы.

Первый случай произошел накануне в 18:20. На улице Жуковского около дома №18 прохожие обнаружили подозрительную сумку. Она лежала рядом с входом в детский сад №22. На место выезжал наряд полиции. Они проверили сумку, она оказалась пустой.

Затем через полтора часа аналогичное сообщение пришло от жителей Октябрьского проспекта. На лестничной площадке первого этажа дома №59 нашли два подозрительных пакета. Правоохранители приехали по вызову и осмотрели предметы. В них был только мусор, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.


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