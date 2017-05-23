Ответит перед законом

В Карелии 15-летний подросток пойдет под суд за кражу и разбой

Юный житель республики дважды нарушил закон и рискует получить до восьми лет лишения свободы.





По версии следствия, обвиняемый подросток в деревне Часовенская незаконно проник в частный дом, откуда похитил имущество на сумму более 6,5 тысячи рублей. Вещами несовершеннолетний распорядился по своему усмотрению.





Кроме того, в ночь на 22 октября 2016 года юный злоумышленник в Кондопоге на улице напал на ранее незнакомую женщину и ударил ее кулаком в лицо. После того как потерпевшая потеряла сознание, обвиняемый похитил у нее одну тысячу рублей и мобильный телефон.





Сейчас уголовное дело уже направлено в суд. Подросток находится под стражей. Ему грозит до восьми лет заключения.





23.05.2017