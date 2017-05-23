Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
23.05.2017

Ответит перед законом

В Карелии 15-летний подросток пойдет под суд за кражу и разбой

Юный житель республики дважды нарушил закон и рискует получить до восьми лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемый подросток в деревне Часовенская незаконно проник в частный дом, откуда похитил имущество на сумму более 6,5 тысячи рублей. Вещами несовершеннолетний распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, в ночь на 22 октября 2016 года юный злоумышленник в Кондопоге на улице напал на ранее незнакомую женщину и ударил ее кулаком в лицо. После того как потерпевшая потеряла сознание, обвиняемый похитил у нее одну тысячу рублей и мобильный телефон.

Сейчас уголовное дело уже направлено в суд. Подросток находится под стражей. Ему грозит до восьми лет заключения.


« Сообщения о «бомбах» продолжают поступать от бдительных жителей ПетрозаводскаУборкой тротуаров Петрозаводска займется уличный пылесос »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
Нет комментариев


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]