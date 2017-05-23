Чистота города

Уборкой тротуаров Петрозаводска займется уличный пылесос

Компания-подрядчик «ТехРент», которая отвечает за чистоту города, приобрела новую технику для поддержания порядка.





В карельской столице уборкой улиц занимается более 60 единиц различной техники, в том числе две подметальные уборочные машины. Недавно подрядчик закупил в Дании третью - для очистки тротуаров.





Машина позволяет проводить влажную уборку мусора там, где не может пройти крупная техника. Объем встроенной в нее емкости для мусора составляет 500 литров, а емкости для воды - 80 литров. Такой пылесос на колесах способен одновременно захватывать мусор щетками на ширине 2,1 метра.





Свои возможности новая техника уже продемонстрировала на Онежской набережной, захватывая не только песок и пыль, но и брошенный прохожими мусор. В ближайшие дни новую технику можно будет наблюдать в центральной части города.





- Это хорошее приобретение для города. Теперь мы имеем разнообразный комплект техники, скоро к нему добавятся две прицепные бочки для мойки тротуаров. Завтра отправляемся в Москву за поливомоечной машиной, а до конца месяца привезем из Санкт-Петербурга новый грейдер, - рассказал исполнительный директор компании «ТехРент» Александр Сорокин.





Добавим, что всего в этом сезоне подрядчик намерен пополнить парк техники на 15 единиц.





23.05.2017