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23.05.2017

Чистота города

Уборкой тротуаров Петрозаводска займется уличный пылесос

Компания-подрядчик «ТехРент», которая отвечает за чистоту города, приобрела новую технику для поддержания порядка.

В карельской столице уборкой улиц занимается более 60 единиц различной техники, в том числе две подметальные уборочные машины. Недавно подрядчик закупил в Дании третью - для очистки тротуаров.

Машина позволяет проводить влажную уборку мусора там, где не может пройти крупная техника. Объем встроенной в нее емкости для мусора составляет 500 литров, а емкости для воды - 80 литров. Такой пылесос на колесах способен одновременно захватывать мусор щетками на ширине 2,1 метра.

Свои возможности новая техника уже продемонстрировала на Онежской набережной, захватывая не только песок и пыль, но и брошенный прохожими мусор. В ближайшие дни новую технику можно будет наблюдать в центральной части города.

- Это хорошее приобретение для города. Теперь мы имеем разнообразный комплект техники, скоро к нему добавятся две прицепные бочки для мойки тротуаров. Завтра отправляемся в Москву за поливомоечной машиной, а до конца месяца привезем из Санкт-Петербурга новый грейдер, - рассказал исполнительный директор компании «ТехРент» Александр Сорокин.

Добавим, что всего в этом сезоне подрядчик намерен пополнить парк техники на 15 единиц.


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  • В ближайшие дни новую технику можно будет наблюдать стоящую на ремонте. Петя (Гость)
    23.05.2017 10:31:03
    +1 -1


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