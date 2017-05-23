Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
23.05.2017

Затраты растут

Более 30 миллионов потратили на спорт власти Карелии за три месяца

В республике за год увеличили расходы на развитие физической культуры.

Правительство региона ответило на заявление местных СМИ о сокращении затрат на спорт в первом квартале 2017 года. Представители власти считают, что это заблуждение связано с формальной трактовкой информации о нынешнем расходовании средств бюджета в сравнении с 2016-м, размещенной на сайте Минфина Карелии.

- По факту, расходы на финансирование физической культуры и спорта были даже увеличены по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году. В первом квартале 2017-го на эту сферу потрачено 33,82 миллиона рублей по сравнению с 29,72 миллиона за аналогичный период 2016 года, - отметили в правительстве.

Также пресс-служба региональных властей добавила, что расходы казны на развитие физической культуры, в соответствии с методическими рекомендациями при формировании бюджета региона на 2017 год, учтены в одном подразделе - «Спорт высших достижений» - и увеличены на 13,8%.


« Уборкой тротуаров Петрозаводска займется уличный пылесосМотоциклист насмерть разбился в Карелии »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Тратят деньги на всякую фигню.. дом-2 (Гость)
    23.05.2017 10:50:57
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]