Затраты растут

Более 30 миллионов потратили на спорт власти Карелии за три месяца

В республике за год увеличили расходы на развитие физической культуры.





Правительство региона ответило на заявление местных СМИ о сокращении затрат на спорт в первом квартале 2017 года. Представители власти считают, что это заблуждение связано с формальной трактовкой информации о нынешнем расходовании средств бюджета в сравнении с 2016-м, размещенной на сайте Минфина Карелии.





- По факту, расходы на финансирование физической культуры и спорта были даже увеличены по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году. В первом квартале 2017-го на эту сферу потрачено 33,82 миллиона рублей по сравнению с 29,72 миллиона за аналогичный период 2016 года, - отметили в правительстве.





Также пресс-служба региональных властей добавила, что расходы казны на развитие физической культуры, в соответствии с методическими рекомендациями при формировании бюджета региона на 2017 год, учтены в одном подразделе - «Спорт высших достижений» - и увеличены на 13,8%.





23.05.2017