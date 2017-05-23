Недобросовестная фирма

Мэрия Петрозаводска подаст в суд на дорожников за срыв сроков

Власти карельской столицы устали ждать, пока фирма «Ремстройкомплект» устранит дефекты на дорогах, которые она ремонтировала в прошлом году.





В 2016 году основные контракты на ремонт дорог в городе мэрия заключила с двумя подрядными организациями – «Ремстройкомплект» и «ПСК-Строитель». Однако этой весной из 27 улиц, отремонтированных «РСК», на 21 появились дефекты. На объектах «ПСК-Строитель» дефекты обнаружены лишь на четырех участках, хотя компания отремонтировала 21 улицу. Повреждения оба подрядчика должны были устранить к 20 мая.





Как пояснила глава города, компания «ПСК-Строитель» успела уложиться в отведенные сроки и вовремя завершила работы. Фирма устранила недостатки на улицах Повенецкой, Державина, Неглинской, Станционной, Сегежской, Ровио, Ключевском и Соломенском шоссе, Комсомольском и Лесном проспектах. На этой неделе специалисты комитета ЖКХ и общественные контролеры будут принимать выполненные работы.





Наибольшие нарекания, по словам мэра Петрозаводска, вызвала работа фирмы «Ремстройкомплект», которая не устранила повреждения в соответствии с ранее представленным графиком. На сегодняшний день компания приступила к ремонту только на трех улицах: Лососинском шоссе, Университетской и Пограничной. Одновременно подрядчик попросил еще две недели на остальные выбоины. Однако администрация города не пошла на уступки.





На этой неделе началась подготовка документов для обращения в суд с требованием устранить все дефекты асфальтобетонных покрытий, которые обнаружены по окончании зимы. При этом у подрядчика остается шанс не доводить дело до суда.





- Учитывая опыт их недобросовестности по предыдущим контрактам, мы не будем ждать и упускать еще две недели. Если организация, пока мы готовимся идти в суд, успеет устранить замечания, будем считать, что мы урегулировали ситуацию. Если нет, будем решать вопрос в суде, где организации ведут себя более сговорчиво и ответственно, обязуются устранить все выявленные дефекты по ремонтам дорог предыдущих лет, - сказала Ирина Мирошник.





Единственное, против чего возражают подрядчики, это неустойки по несвоевременно и некачественно выполненным работам. Их общий объем оценивается в 50 миллионов рублей по всем подрядным организациям за все предыдущие контракты.





- Мы рассчитываем, что суд нас поддержит, и проблемы, которые подрядчики доставили своими некачественными работами, будут возмещены городскому бюджету, - отметила глава Петрозаводска.





Кроме этого, мэрия начнет практику выставления регрессом потраченных из бюджета средств на возмещение автовладельцам ущерба от ДТП именно этим подрядным организациям.





- Сейчас администрация вынуждена оплачивать гражданам расходы, связанные с повреждениями автомобилей. Мы, в свою очередь, выставим это подрядчикам, - добавила Ирина Мирошник.





23.05.2017