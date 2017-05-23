Убежать не удалось

Полиция Петрозаводска задержала вора после целого месяца розысков

Сотрудникам МВД города удалось поймать злоумышленника, которого подозревают в серии краж.





В минувшее воскресенье вечером наряд ППС нес службу в районе петрозаводского автовокзала. Полицейские заметили человека, который распивал спиртное, а увидев их, попытался остаться незамеченным – это привлекло более пристальное внимание стражей закона. Вскоре они выяснили, что подозрительный гражданин – 20-летний житель Лоухского района, который с апреля находится в федеральном розыске.





Молодой человек подозревается в трех кражах, совершенных в Лоухском районе в конце прошлого года. В числе преступлений – хищение пожертвований в сумме 2,5 тысяч рублей из храма Серафима Саровского. Также фигуранту инкриминируется квартирная кража, где наживой преступника стала пара кроссовок.





Помимо этого, молодой человек проходит в качестве подозреваемого по четырем уголовным делам, возбужденным по фактам краж в Медвежьегорском районе. Так, 8 марта злоумышленник укрылся в туалете и, дождавшись закрытия местного кафе, украл из кассы имевшуюся наличность. Ущерб составил тысячу рублей. Еще одна кража совершена 13 марта из библиотеки, где от действий преступника пострадала сотрудница учреждения – у нее похищена сумочка с личными вещами.





Одной из отличительных особенностей разыскиваемого являлся его образ жизни, который связан с постоянным бродяжничеством. В практике юноши путешествия автостопом, в связи с чем есть основания полагать, что он может быть причастен к преступлениям, совершенным в других регионах страны. В настоящее время фигурант находится под стражей, сообщили в МВД Карелии.





23.05.2017