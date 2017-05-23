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23.05.2017

Убежать не удалось

Полиция Петрозаводска задержала вора после целого месяца розысков

Сотрудникам МВД города удалось поймать злоумышленника, которого подозревают в серии краж.

В минувшее воскресенье вечером наряд ППС нес службу в районе петрозаводского автовокзала. Полицейские заметили человека, который распивал спиртное, а увидев их, попытался остаться незамеченным – это привлекло более пристальное внимание стражей закона. Вскоре они выяснили, что подозрительный гражданин – 20-летний житель Лоухского района, который с апреля находится в федеральном розыске.

Молодой человек подозревается в трех кражах, совершенных в Лоухском районе в конце прошлого года. В числе преступлений – хищение пожертвований в сумме 2,5 тысяч рублей из храма Серафима Саровского. Также фигуранту инкриминируется квартирная кража, где наживой преступника стала пара кроссовок.

Помимо этого, молодой человек проходит в качестве подозреваемого по четырем уголовным делам, возбужденным по фактам краж в Медвежьегорском районе. Так, 8 марта злоумышленник укрылся в туалете и, дождавшись закрытия местного кафе, украл из кассы имевшуюся наличность. Ущерб составил тысячу рублей. Еще одна кража совершена 13 марта из библиотеки, где от действий преступника пострадала сотрудница учреждения – у нее похищена сумочка с личными вещами.

Одной из отличительных особенностей разыскиваемого являлся его образ жизни, который связан с постоянным бродяжничеством. В практике юноши путешествия автостопом, в связи с чем есть основания полагать, что он может быть причастен к преступлениям, совершенным в других регионах страны. В настоящее время фигурант находится под стражей, сообщили в МВД Карелии.


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  • Из библиотеки Конституцию РФ не украл и то хорошо. (Гость)
    23.05.2017 12:17:02
    +1 -1
  • По федеральным каналам ТВ  непременно рассказать об этом событии. Петя (Гость)
    23.05.2017 12:26:02
    +1 -1
  • Зверье надо сослать на рудники. (Гость)
    23.05.2017 12:55:39
    +1 -1
  • "а увидев их, попытался остаться незамеченным"  Эта пять! (Гость)
    23.05.2017 15:12:13
    +1 -1
  • Хоть-бы кто замочил.Его могила только исправит.. евсей (Гость)
    23.05.2017 15:20:57
    +1 -1


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