Трагедия на трассе

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Карелии

Смертельная авария произошла в Питкяранском районе республики.





Накануне в 17:15 на 327-м километре дороги А-121 Сортавала 53-летний водитель на автомобилем Chevrolet NIVA при выезде с второстепенной дороги столкнулся с машиной Mercedes-Benz Sprinter.





На месте ДТП до приезда скорой помощи от полученных ранений скончался 49-летний мужчина – пассажир отечественного автомобиля. Водитель Chevrolet NIVA госпитализирован в лечебное учреждение, водителю Mercedes-Benz назначено амбулаторное лечение.





23.05.2017