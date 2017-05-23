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23.05.2017

Трагедия на трассе

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Карелии

Смертельная авария произошла в Питкяранском районе республики.

Накануне в 17:15 на 327-м километре дороги А-121 Сортавала 53-летний водитель на автомобилем Chevrolet NIVA при выезде с второстепенной дороги столкнулся с машиной Mercedes-Benz Sprinter.

На месте ДТП до приезда скорой помощи от полученных ранений скончался 49-летний мужчина – пассажир отечественного автомобиля. Водитель Chevrolet NIVA госпитализирован в лечебное учреждение, водителю Mercedes-Benz назначено амбулаторное лечение.


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