23.05.2017
Трагедия на трассе
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Карелии
Смертельная авария произошла в Питкяранском районе республики.
Накануне в 17:15 на 327-м километре дороги А-121 Сортавала 53-летний водитель на автомобилем Chevrolet NIVA при выезде с второстепенной дороги столкнулся с машиной Mercedes-Benz Sprinter.
На месте ДТП до приезда скорой помощи от полученных ранений скончался 49-летний мужчина – пассажир отечественного автомобиля. Водитель Chevrolet NIVA госпитализирован в лечебное учреждение, водителю Mercedes-Benz назначено амбулаторное лечение.