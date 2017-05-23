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23.05.2017

Плановые работы

Разметку обновят на дорогах Петрозаводска в июне

Городские власти собираются заключить два контракта по нанесению разметки на проезжей части.

Как сообщила мэр карельской столицы, контракт на обновление разметки уже размещен вместе с контрактами на выполнение ямочного ремонта дорог и текущего ремонта дорог.
- Поэтому работы, я полагаю, будут выполняться с середины июня, - сказала Ирина Мирошник.

Администрация города намерена заключить два договора. Первый, стоимостью более 14 миллионов рублей, на средства субсидии из республиканского бюджета, подразумевает нанесение пластиковой разметки со светоотражающим эффектом на 5900 квадратных метров автодороги.

В рамках второго контракта, на который из городской казны направят семь миллионов рублей, планируется сделать разметку краской и пластиком, также со светоотражающим эффектом, на еще 9100 квадратных метрах дорог.

В первую очередь разметку нанесут на пешеходных переходах, на наиболее аварийно опасных участках и дорогах, которые были отремонтированы в 2016 году.


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