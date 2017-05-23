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23.05.2017

Необходимая тренировка

Антитеррористические учения проведут в Карелии

В связи с учениями в Петрозаводске и двух районах республики временно усилят меры безопасности.

С 23 по 30 мая на территории карельской столицы, Прионежского и Пряжинского районов под руководством регионального оперативного штаба пройдут плановые антитеррористические учения.

Их проведут, чтобы повысить уровень взаимодействия различных структур и организаций во время мероприятий по предупреждению, пресечению и ликвидации последствий террористических актов на объектах железнодорожного транспорта.

- Оперативный штаб в республике информирует жителей Петрозаводска, Прионежского и Пряжинского районов о возможных временных неудобствах, связанных с решением задач учения, и реализацией в ходе его проведения усиленных мер безопасности, - говорится в сообщении.


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