Необходимая тренировка

Антитеррористические учения проведут в Карелии

В связи с учениями в Петрозаводске и двух районах республики временно усилят меры безопасности.





С 23 по 30 мая на территории карельской столицы, Прионежского и Пряжинского районов под руководством регионального оперативного штаба пройдут плановые антитеррористические учения.





Их проведут, чтобы повысить уровень взаимодействия различных структур и организаций во время мероприятий по предупреждению, пресечению и ликвидации последствий террористических актов на объектах железнодорожного транспорта.





- Оперативный штаб в республике информирует жителей Петрозаводска, Прионежского и Пряжинского районов о возможных временных неудобствах, связанных с решением задач учения, и реализацией в ходе его проведения усиленных мер безопасности, - говорится в сообщении.





23.05.2017