Цены на продукты

Капуста в магазинах Карелии за два месяца подорожала почти на 100%

Региональная служба статистики рассказала, как изменились цены в республике.





За неделю в Карелии среди плодоовощной продукции выросла стоимость белокочанной капусты на 11,0%, картофеля – на 8,6%, моркови – на 6,6%, яблок - на 1,7%. Кроме того, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов подорожали на 1,6%, пшено – на 1,0%.





В то же время цена на свежие огурцы и помидоры снизилась на 6,0% и 4,3% соответственно. Среди других наблюдаемых продовольственных товаров куриные яйца подешевели на 4,6%.

Автомобильный бензин марок АИ-92 (АИ-93) и АИ-95 и выше стал дороже на 0,2%.





23.05.2017