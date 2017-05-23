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23.05.2017

Внимание, розыск!

Молодая девушка пропала без вести в Петрозаводске

Полиция карельской столицы просит помощи в поисках местной жительницы.

Сотрудники МВД города разыскивают утратившую связь с родственниками Алену Александровну Ананьеву 1997 года рождения. 15 мая она ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Девушка выглядит моложе своего возраста, на вид ей 16 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, лицо круглое, рыжие прямые волосы, на шее родинка. Была одета в белую кофту, темные леггинсы, черные ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщать сведения по телефонам (814-2)75-50-00, 8-911-401-83-56, 8-911-435-91-04 или 02 (с мобильного 102).


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  • вам же правда не нужна,зачем пишите?
    вы любите эту правящую власть (Гость)
    23.05.2017 17:13:30
    +1 -1
  • Что такое леггинсы?. пешеход (Гость)
    23.05.2017 18:15:36
    +1 -1
  • Это ужасно когда пропадают дети.Путинская внутренняя политика раз общила всех людей. И когда придут новые РЮРИКИ????. евсей (Гость)
    23.05.2017 19:39:20
    +1 -1
  • Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте  ---  http://eta.pe/medinfo. маринка (Гость)
    23.05.2017 22:35:14
    +1 -1


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