Внимание, розыск!

Молодая девушка пропала без вести в Петрозаводске

Полиция карельской столицы просит помощи в поисках местной жительницы.





Сотрудники МВД города разыскивают утратившую связь с родственниками Алену Александровну Ананьеву 1997 года рождения. 15 мая она ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.





Девушка выглядит моложе своего возраста, на вид ей 16 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, лицо круглое, рыжие прямые волосы, на шее родинка. Была одета в белую кофту, темные леггинсы, черные ботинки.





Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщать сведения по телефонам (814-2)75-50-00, 8-911-401-83-56, 8-911-435-91-04 или 02 (с мобильного 102).





23.05.2017