23.05.2017
Внимание, розыск!
Молодая девушка пропала без вести в Петрозаводске
Полиция карельской столицы просит помощи в поисках местной жительницы.
Сотрудники МВД города разыскивают утратившую связь с родственниками Алену Александровну Ананьеву 1997 года рождения. 15 мая она ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Девушка выглядит моложе своего возраста, на вид ей 16 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, лицо круглое, рыжие прямые волосы, на шее родинка. Была одета в белую кофту, темные леггинсы, черные ботинки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщать сведения по телефонам (814-2)75-50-00, 8-911-401-83-56, 8-911-435-91-04 или 02 (с мобильного 102).