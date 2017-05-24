Международное сотрудничество

Финляндия и Россия подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам семьи и детей

Наши страны договорились обмениваться опытом и информацией, а также вместе организовывать семинары на тему семьи.





В Суоми с визитом находится уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. На днях российских детский омбудсмен и ее финский коллега Туомас Курттила подписали меморандум о взаимопонимании в сфере защиты прав детей и семей с детьми, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу финского уполномоченного.





- В документе прописан формат сотрудничества между уполномоченными в форме обмена информацией, продвижения взаимодействия экспертов и обмена опытом, проведения совместных встреч экспертов, а также общих научных семинаров, - говорится в сообщении.





Ожидается, что меморандум также поможет в более эффективной реализации Конвенции ООН по правам ребенка от 1989 года. При этом сам документ не является межправительственным соглашением и касается именно сотрудничества между уполномоченными двух стран.





Кузнецова и Курттила подчеркнули, что между детскими омбудсменами России и Финляндии возможен «конструктивный обмен идеями» по детскому вопросу, что в свою очередь «важно с точки зрения поддержания обоюдного доверия».





24.05.2017