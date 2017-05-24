Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
24.05.2017

Сделал только хуже

Пьяный мужчина в Карелии пытался дать взятку полицейскому

Желание избежать административной ответственности обернулось для жителя республики уголовным делом.

По версии следствия, 16 марта 2017 года полиция задержала обвиняемого на улице в Пудоже в состоянии опьянения. После медицинского освидетельствования, проведенного в больнице, мужчину доставили в отделение, чтобы составить протокол об административном правонарушении.

Обвиняемый решил избежать ответственности и передал заместителю начальника отдела взятку в одной тысячи рублей. Однако мужчину тут же задержали.

На сегодня уголовное дело направлено в суд. Нарушителю грозит лишения свободы на срок до одного года.


« Полиция Петрозаводска просит помощи в поисках подозреваемойПоследние звонки в Петрозаводске прозвенят для 3,5 тысяч школьников »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]