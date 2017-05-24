Сделал только хуже

Пьяный мужчина в Карелии пытался дать взятку полицейскому

Желание избежать административной ответственности обернулось для жителя республики уголовным делом.





По версии следствия, 16 марта 2017 года полиция задержала обвиняемого на улице в Пудоже в состоянии опьянения. После медицинского освидетельствования, проведенного в больнице, мужчину доставили в отделение, чтобы составить протокол об административном правонарушении.





Обвиняемый решил избежать ответственности и передал заместителю начальника отдела взятку в одной тысячи рублей. Однако мужчину тут же задержали.





На сегодня уголовное дело направлено в суд. Нарушителю грозит лишения свободы на срок до одного года.





24.05.2017