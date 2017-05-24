Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
24.05.2017

Важный этап

Последние звонки в Петрозаводске прозвенят для 3,5 тысяч школьников

В общеобразовательных учебных заведениях города начался период выпускных экзаменов и последних звонков.

В этом году «последний звонок» в Петрозаводском городском округе прозвенит для 3500 учащихся 9-х и 11-х классов. Торжественные линейки в образовательных учреждениях карельской столицы пройдут с 22 по 26 мая.

Выпускников поздравят педагоги, директора школ, представители администрации города и республики, депутаты Законодательного Собрания Карелии и Петрозаводского городского Совета.
К слову, в нынешнем году более 100 школьников карельской столицы претендуют на медаль «За особые успехи в учении».


« Пьяный мужчина в Карелии пытался дать взятку полицейскомуНового министра по природопользованию и экологии назначили в Карелии »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Сопляки пивного пойла нажрутся и все подъезды загадят.. волосатик со стажем (Гость)
    24.05.2017 11:09:34
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]