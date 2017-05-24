Важный этап

Последние звонки в Петрозаводске прозвенят для 3,5 тысяч школьников

В общеобразовательных учебных заведениях города начался период выпускных экзаменов и последних звонков.





В этом году «последний звонок» в Петрозаводском городском округе прозвенит для 3500 учащихся 9-х и 11-х классов. Торжественные линейки в образовательных учреждениях карельской столицы пройдут с 22 по 26 мая.





Выпускников поздравят педагоги, директора школ, представители администрации города и республики, депутаты Законодательного Собрания Карелии и Петрозаводского городского Совета.

К слову, в нынешнем году более 100 школьников карельской столицы претендуют на медаль «За особые успехи в учении».





24.05.2017